Malgré les records de Wall Street hier, le nouveau statu quo de la BoJ et l'annonce de mesures de soutien par Pékin, les places européennes ont très rapidement rendu leurs gains initiaux et ont basculé en territoire négatif ce matin. La prudence reste de mise en attendant l’intensification de la saison des résultats et la décision de la BCE jeudi.

A la séance, le CAC40 recule de 0.27% à 7393 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Sur le front des valeurs, Alstom gagne 4.2%, Téléperformance 2%, Saint Gobain 1.3% et LVMH 0.9% tandis que Stellantis cède 2.2%, Edenred 2.1%, Sanofi 1.6% et Engie 1.3%.

Seule statistique au programme, l’indice manufacturier de Richmond sera dévoilé à 16h.

Johnson & Johnson, General Electric et 3M publieront notamment leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street et Netflix, Texas Instruments ce soir après la clôture.



D’un point de vue technique, on attendra la sortie des 7350/7453 points pour se positionner dans un sens comme dans l’autre.