Les places européennes évoluent en légère baisse ce matin, dans l’attente de la publication de l’indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30 et de l’intervention de Jerome Powell à 16h.

Le CAC40 se maintient quant à lui autour de l’équilibre, soutenu notamment par Société Générale (+3.8%), Veolia (+3%) et Unibail (+2.3%).

Sanofi perd en revanche 1.4%, Téléperformance 1.4%, Thalès 1.2% et Axa 1%.



Concernant la macroéconomie, l’indice Zew est ressorti à 47.1 en Allemagne (42.9 précédemment). A 14h30, le consensus table sur un indice PPI en hausse de 0.3% (contre 0.2% le mois dernier). Il devrait progresser de 0.2% hors alimentation et énergie, comme le mois précédent.

A la mi-séance, l'indice parisien recule de 0.09% à 8201 points et le S&P500 est stable en préouverture.

Graphiquement, le CAC40 consolide horizontalement. A court terme, on suivra de près la sortie des 8186/8259 points pour agir.