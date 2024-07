En attendant les décisions des banques centrales et de nombreuses publications de sociétés dont les poids lourds de la tech américaine, la semaine a mal débuté à Paris, avec un repli de 0.97% à 7444 points à la clôture hier pour le CAC40.

Stellantis a perdu 3.31%, Accor 2.4%, Hermès 2.36%, Vinci 2.31%, Pernod Ricard 2.11%, Bouygues et Saint Gobain 2.01%. Unibail a en revanche progressé de 1.77%, STM a récupéré 1.11%, Thalès 0.56% et Vivendi 0.52%.



Outre-Atlantique, la tendance est restée hésitante et les grands indices ont terminé en ordre dispersé alors qu'ils progressaient nettement en début de séance.

Le Nasdaq100 a gagné 0.19% à 19059 points, le S&P500 a grappillé 0.08% à 5463 points et le Dow Jones a terminé en baisse de 0.12% à 40539 points.



Aujourd'hui, le CAC40 gagne pour le moment 0.15% en préouverture.

Au niveau de la macroéconomie, la séance sera rythmée par la publication du PIB en zone euro à 11h puis aux Etats-Unis par l'indice Case Shiller à 15h, l'indice du Conference Board et l'enquête JOLTS à 16h.



En données horaires, on pourra pour le moment conserver un biais baissier sous les 7547 points. La zone des 7430 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7341 points.