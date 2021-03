Euronext lance CAC 40 ESG, des émetteurs d'ETF intéressés

Euronext a annoncé le lancement de l'indice CAC 40 ESG, destiné à identifier les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 qui font preuve des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). " Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d'investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d'Euronext et est dérivé de la famille d'indices CAC 40 ", explique la bourse paneuropéenne.



La composition de l'indice est révisée trimestriellement par le comité scientifique indépendant du CAC afin d'intégrer les entreprises dont la performance ESG s'est suffisamment améliorée depuis la précédente révision.



Euronext prévoit d'accorder une licence pour l'indice CAC 40 ESG à un large éventail de sociétés de services financiers dans le monde. Des émetteurs d'ETF tels qu'Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor ont déjà confirmé leur vif intérêt.