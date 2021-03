Euronext lance un indice CAC 40 ESG

PARIS, 22 mars (Reuters) - Euronext a annoncé lundi la création d'un nouvel indice "CAC 40 ESG" composé des 40 sociétés cotées à la Bourse de Paris affichant les meilleures pratiques en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance.

La création de l'indice, en complément du CAC 40 traditionnel, répond à une demande répétée de grands clients institutionnels et de gestionnaires d'actifs ayant pris des engagements en matière de normes ESG, a fait savoir Euronext.

"Amundi, BNP Paribas AM et Lyxor ont déjà confirmé avoir un intérêt très fort pour cet indice et pour créer notamment des ETF qui suivraient cet indice", a déclaré Euronext lors d'une conférence téléphonique.

La sélection des sociétés, faite par le partenaire Vigeo Eiris, s'appuie sur le label ISR ('investissement socialement responsable') du ministère de l'Economie et des Finances, jugé "pertinent pour des produits financiers grand public" par les clients d'Euronext, a précisé l'opérateur boursier.

Le CAC 40 ESG exclut les entreprises dont les activités sont jugées incompatibles avec un tel indice, comme l'industrie du tabac, celles autour du charbon et des armes controversées ou encore celles ne respectant pas les critères de bonnes conduites des Nations unies.

Airbus, Alstom, Arcelormittal, Dassault Systèmes, EssilorLuxottica, Hermès , Saint-Gobain, Thales et Total sont les entreprises du CAC 40 classiques ne faisant pas parties de sa déclinaison ESG.

Le nouvel indice intègre en revanche Accor, Arkema , EDF, Gecina, Klepierre, Sodexo, Solvay, Suez et Valeo .

"Pour l'ensemble de nos clients, associer la marque CAC avec de l'ESG était important et très puissant. C'était le moment de créer un indice national grand public, tagué CAC. La deuxième association était le label ISR (...) de plus en plus utilisé", a ajouté Euronext.

La composition du CAC 40 ESG sera revue par le conseil scientifique des indices d'Euronext à l'issue de sa révision trimestrielle. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)