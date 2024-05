23 mai (Reuters) - Le fournisseur d'equipements électro-optiques Exosens a annoncé jeudi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé son document d'enregistrement, première étape en vue de son introduction à la Bourse de Paris.

Exosens espère lever environ 180 millions d'euros afin, dit-il dans un communiqué, "de financer sa stratégie d'innovation, de développement et de croissance externe dans des marchés en forte croissance de haute technologie".

Le groupe HLD, qui a acquis Exosens en 2021, indique avoir l'intention de céder une partie de sa participation lors de l'introduction en Bourse, mais continuera à contrôler l'entreprise.

Concernant ses objectifs, Exosens dit viser pour l'exercice 2024 une croissance organique de son chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette de 15 à 20% ainsi qu'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté d’au moins 115 millions d’euros.

Sur le long terme, la société entend doubler son chiffre d’affaires total sur une base pro forma entre 2023 et 2027 et verser des dividendes annuels compris entre 20% et 25% de son résultat net en 2025-2027. (Rédigé par Gaëlle Sheehan et Kate Entringer)