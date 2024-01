Profitant du rebond des secteurs du luxe et des semi-conducteurs, la bourse de Paris a repris 1.13% à 7401 points hier, après un début de semaine morose. Les opérateurs digèrent peu à peu les récents propos des banquiers centraux, qui laissent entendre que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée, réduisant ainsi la probabilité d'une baisse de taux dès mars prochain.



Sur le front des valeurs, STM a gagné 3.7%, Téléperformance 2.65%, Safran 2.53%, LVMH 2.47%, Cap Gemini 2.44% et Kering 2.17% tandis qu'Unibail a cédé 1.46%, Pernod Ricard 1.41%, Thalès 1.34% et Sanofi 0.72%.



Les indices américains ont eux aussi gagné du terrain, à l'image du Nasdaq100 qui s'est adjugé 1.47%. Le Dow Jones a progressé de 0.54% à 37468 points et le S&P500 de 0.88% à 4780 points.



Pour cette séance de compensation, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.



En données horaires, le rebond se confirme. Le débordement des 7410 points à l'ouverture semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en cours en direction des 7450/7480 points.