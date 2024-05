La dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis a permis aux places financières de reprendre des couleurs vendredi dernier, les opérateurs continuant à espérer que la Fed pourra ainsi réduire ses taux.

Après un bref retour au-delà des 8000 points, suite au rapport mensuel sur l'emploi américain, le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.54% à 7957 points.



Sur le front des valeurs, Edenred a engrangé 3.03%, Saint Gobain 2.64%, STM 2.59%, Hermès 2.01%, Vivendi 2% et LVMH 1.96% tandis que Société Générale a perdu 5.18%, Téléperformance 2.53%, Legrand 2.4%, Axa 1.38% et Total 0.73%.



Outre-Atlantique, le taux de chômage remonte à 3.9% (3.8% le mois dernier), avec seulement 175K créations d'emplois (315K précédemment) et un salaire horaire en hausse de 0.2%. L'ISM services est quant à lui ressorti à 49.4 (contre 51.4 le mois dernier).

Le Nasdaq100 a bondi de 1.99%, le S&P500 s'est adjugé 1.26% à 5127 points et le Dow Jones 1.18% à 38675 points.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.1% ce matin.

En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 8000 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Seul le franchissement de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise technique avec les 8065 points comme premier objectif.



Les indices Final PMI services seront publiés en zone euro à 10h, le PPI à 11h.