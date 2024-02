Les places européennes ont terminé en territoire négatif hier, suite à des publications de sociétés contrastées et ce en dépit de la stabilisation des rendements obligataires et la bonne orientation de Wall Street.

Le CAC40 a ainsi clôturé en baisse de 0.36% à 7611 points, alourdi notamment par Total (-3.17%) et Carrefour (-3.48).

Téléperformance a également perdu 2.64%, Bouygues 1.3% et Société Générale 1.29%.



A l'opposé, Dassault Systèmes a rebondi de 2.86%, Renault a gagné 2.13%, Unibail 1.89%, Saint Gobain 1.53% et Stellantis 1.12%.



Concernant les statistiques, la production industrielle allemande a reculé de 1.6% (-0.2% précédemment) et la balance commerciale américaine est ressortie à -62.2B (-61.9B le mois dernier).



Les indices américains ont quant à eux poursuivi leur ascension, le Nasdaq100 a engrangé 1.04%, malgré Snap (-34.61%). Le S&P500 a gagné 0.85% à 4995 points, établissant ainsi un nouveau record en clôture et le Dow Jones s'est adjugé 0.4% à 38677 points.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.15% ce matin.

L'indice CPI est ressorti en baisse de 0.8% en Chine (-0.3% le mois dernier) et l'indice PPI recule de 2.5% (-2.7% précédemment).

Le bulletin de la BCE sera publié à 10h, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 aux Etats-Unis et les stocks des grossistes à 16h.

En données horaires, l'indice parisien se maintient toujours au sein du range 7553/7653 points. La zone des 7600 points devrait faire office de pivot. Son enfoncement ouvrirait la voie aux 7553 points.