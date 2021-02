KERING chute de plus de 8%, Gucci déçoit au quatrième trimestre

Plus forte baisse du CAC 40, Kering décroche de 8,37% à 518 euros, sa performance sur les trois derniers mois et en particulier de sa griffe la plus importante, Gucci, ayant déçu. Sur cette période, le chiffre d'affaires du groupe de luxe baissé de 4,8% en comparable alors qu'il était anticipé en progression de 1% par le consensus Reuters. Sa performance s'est détériorée par rapport au repli de 1,2% enregistré au troisième trimestre. La marque phare du groupe et sa principale source de profit, Gucci a vu ses ventes baisser 10,3% en comparable. Elles sont en repli de 20,1% sur 2020.



Selon Invest Securities, la griffe florentine est " plus sensible que certains de ses pairs, à l'effondrement des marchés de flux en Europe en particulier (sensibilité de son débouché historique notamment en Italie) et à sa dépendance au wholesale ".



Le résultat opérationnel courant de Gucci en 2020 a baissé de 33,8% à 2,615 milliards d'euros. La marge opérationnelle courante est ressortie à 35,1% sur l'année contre 41% en 2019.



Sur l'ensemble de 2020, le groupe de luxe a généré un résultat net, part du groupe, en repli de 6,9% à 2,15 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe de luxe s'est replié de 34,4% à 3,135 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 23,9% contre 30,1% en 2019. Le chiffre d'affaires a reculé de 17,5% à 13,1 milliards d'euros. Il a reculé de 16,4% en comparable.



Le Conseil d'administration de Kering du 16 février 2021 a décidé de proposer à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, de distribuer au titre de cet exercice un dividende en numéraire de 8,00 euros par action.



Un acompte sur ce dividende en numéraire de 2,50 euros par action a été mis en paiement le 21 janvier 2021, à la suite de la décision du Conseil d'administration de Kering du 10 décembre 2020.



Le solde du dividende au titre de l'exercice 2020 sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 22 avril 2021.



Le groupe de luxe s'est abstenu de donner des prévisions pour 2021, rappelant seulement que des tendances plus favorables se sont dessinées au cours du second semestre.