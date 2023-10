PARIS, 20 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse vendredi en matinée, toujours affectées par le risque géopolitique, tandis que le niveau élevé des rendements obligataires pèse sur les actions, sans compter quelques publications jugées décevantes comme celle de l'Oréal.



À Paris, le CAC 40 perd 1,09% à 6.846,23 points vers 07h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,51% et à Francfort, le Dax reflue de 1,06%.



L'indice EuroStoxx 50 recule de 1% et le FTSEurofirst 300 de 0,92%. Le Stoxx 600 , qui a touché jeudi un creux de deux semaines, fléchit encore de 0,84%.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice paneuropéen cède à ce stade 2,93% et le CAC 40 2,22%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,18% pour le Dow Jones , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,39% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge marquée par la chute de Tesla à la suite de ses résultats et d'une mise en garde sur l'impact de l'inflation sur les ventes de ses voitures.



L'intervention jeudi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), devant l'Economic Club de New York, a en outre renforcé les craintes d'un resserrement monétaire prolongé. Il a prévenu que la vigueur de l'économie pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux, à deux semaines de la réunion de la banque centrale américaine prévue le 31 octobre.



Sur l'ensemble de la semaine, le rendement des bons du Trésor à dix ans a pris 35 points de base, sa plus forte hausse hebdomadaire en plus de dix ans.



Aux inquiétudes sur les taux s'ajoute la crainte d'une offensive terrestre imminente d'Israël contre le Hamas palestinien, au risque d'un embrasement dans la région, au regard des dernières déclarations du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.



En Bourse, le compartiment du luxe recule de 0,98% alors que L'Oréal a fait état jeudi soir d'une croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en dessous des attentes, en raison notamment d'un recul des ventes en Asie.



Dans son sillage, à Paris, Kering perd 1,25%, Hermès 0,82% et LVMH 0,87%, tandis que le suisse Richemont abandonne 1,23% et les groupes italiens Salvatore Ferragamo et Moncler respectivement 3,36% et 1,28%.



Dans les très nombreuses publications de la veille ou du jour, Vivendi avance de 2,05% à la faveur d'une progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tandis que le groupe chimique suisse Sika (+1,01%) est porté par une hausse de 5,6% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année.



Côté baisse, Bolloré cède 0,98% en raison d'un repli de 7% de son chiffre d'affaires trimestriel, tandis qu'Essilorluxottica abandonne 0,65% après une baisse de ses ventes à taux de change courants au troisième trimestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)