Après avoir repris 1.67% la semaine passée, en attendant les élections le 30 juin, la bourse de Paris débute la semaine du bon pied, le CAC40 s'adjugeant actuellement 0.72% à 7683 points.



BNP Paribas progresse de 1.9%, Safran gagne 1.7%, Pernod Ricard et Sanofi 1.6%, Crédit Agricole 1.5% et Société Générale 1.4%. Du côté des baisses, seule Eurofins décroche de 22.5%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice IFO retombe à 88.6 en Allemagne (89.3 le mois dernier). Aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.

Il faudra attendre la fin de semaine pour quelques statistiques d'importance, avec le PIB américain et les commandes de biens durables jeudi puis l'indice Core PCE et l'indice du Michigan vendredi.



Techniquement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique. La volatilité pourrait néanmoins perdurer dans les séances à venir. Nous conservons un biais baissier sous la zone des 7686/7700 points dans une logique de prudence.