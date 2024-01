La bourse de Paris reste très mal orientée aujourd'hui, pâtissant notamment des craintes que les baisses de taux n'arrivent pas aussi vite que prévu. Le CAC40 cède ainsi 1.13% à 7314 points et le S&P500 perd 0.45% en préouverture.



Au niveau des valeurs, toutes les composantes de l'indice parisien sont dans le rouge. Unibail perd 3.35%, Renault 3.26%, Alstom 2.75%, Kering 2.66% et Total 2.4%.



Concernant les statistiques, l'indice final CPI est conforme aux attentes à +2.9%. Les ventes au détail et les prix à l'importation seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h30, la production industrielle à 15h15, les stocks des entreprises à 16h et le Livre Beige de la Fed à 20h.



Graphiquement, la configuration resté dégradée. La zone des 7290 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7254/7213 points.