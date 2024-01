PARIS, 8 janvier (Reuters) - Les Bourse européennes ont ouvert hésitantes lundi dans un contexte de prudence avant plusieurs publications cette semaine.



À Paris, le CAC 40 est stable à 7.420,32 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,16%, contre un recul de 0,11% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,11%, l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600 ne montrent pas de direction marquée.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones étant attendu en recul de 0,37%, contre 0,12% pour le Nasdaq et un Standard & Poor's 500 sans direction.



Les marchés se positionnent avant une salve d'indicateurs et de publications lundi et cette semaine.



Les ventes au détail en zone euro pour novembre sont attendues à 10h00 GMT lundi, ainsi que le chômage en zone euro pour novembre, alors que les marchés du travail sont l'un des principaux facteurs inflationnistes dans le bloc.



Jeudi sera publiée l'inflation CPI aux Etats-Unis pour décembre, tandis que les chiffres d'inflation au Japon et en Chine seront publiés respectivement mardi et vendredi. Les grandes banques américaines ouvriront vendredi la saison des résultats trimestriels avec leurs chiffres du quatrième trimestre.



Ajoutant à la circonspection des investisseurs, les chiffres publiés vendredi ont montré que l'inflation en zone euro avait rebondi en décembre, tandis que l'évolution de la situation au Moyen-Orient pourrait faire réagir les marchés.



Aux valeurs, Airbus avance de 0,83%, parmi les plus fortes performances du CAC 40, après que l'autorité américaine de l'aviation civile a annoncé dimanche l'immobilisation de 171 avions Boeing MAX 9 pour inspection. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)