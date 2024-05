Dans l’attente du rapport mensuel sur l’emploi américain qui sera publié à 14h30, le CAC40 tente de reprendre quelques couleurs ce matin, dans le sillage des valeurs financières et du luxe.

L’indice parisien progresse actuellement de 0.59% à 7961 points et le S&P500 gagne 0.3% en préouverture.



Cet après-midi, le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.8%, avec 238K créations d'emplois (303K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3%. L'indice Final PMI services sera ensuite dévoilé à 15h45 et l'ISM services à 16h.

Au niveau des valeurs, Société Générale s'adjuge 4.1%, Crédit Agricole 4%, Edenred 2.3%, LVMH 2.2% et Kering 2.1% tandis que Legrand perd 4%, Axa 1.1% et Téléperformance 1%.

En données horaires, pas de changement majeur. Comme évoqué dernièrement, on attendra la sortie des 7899/7972 points pour agir dans un sens comme dans l’autre.