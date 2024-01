Profitant des nouveaux records de Wall Street vendredi, les places européennes ont ouvert en nette hausse ce matin, à l’image du CAC40 qui gagnait plus de 1.1% dans les premiers échanges. Les gains se sont toutefois nettement réduits, en attendant les prochaines publications de sociétés et l’indice parisien ne gagne plus que 0.38% à 7400 points. Le S&P500 progresse quant à lui de 0.3% en préouverture.



L’actualité macroéconomique est peu fournie, il faudra attendre mercredi pour prendre connaissance des indices Flash PMI des deux côtés de l’Atlantique puis la décision de la BCE sur les taux jeudi. Les regards devraient donc se tourner vers les sociétés avec la publication de nombreuses grosses capitalisations américaines cette semaine (Johnson & Johnson, Netflix, Verizon, Texas Instruments, Tesla, IBM, Intel…).

Graphiquement, pas de changement majeur, le CAC40 fait preuve d’indécision et évolue depuis quelques séances dans une fourchette de 100 points. On attendra la sortie de la zone des 7350/7450 points pour avoir plus de précisions sur l’orientation à venir.