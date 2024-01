Dans l'attente de quelques statistiques américaines et du rapport mensuel sur l'emploi demain, le CAC40 récupère une partie de ses pertes de la veille, affichant un gain actuel de 0.42% à 7443 points.

Le S&P500 grapille quant à lui 0.15% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Alstom gagne 3%, Total 1.6%, Engie 1.2% avec Pernod Ricard, Airbus et Unibail 1.1%. A l'opposé, Dassault Systèmes cède 0.8%, Essilor et Michelin 0.6%, Carrefour 0.5%.



Sur le plan macroéconomique, l'enquête ADP sera publiée à 14h15, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 15h30, l'indice Final PMI services à 15h45 et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, pas de changement, nous maintenons un biais baissier sous les 7482 points. A court terme, le sens de sortie des 7380/7482 points devrait être déterminant.