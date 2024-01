Contrairement à la préouverture, les gains initiaux se sont très vite évaporés en Europe et les grands indices évoluent désormais en légère baisse, la prudence restant de mise avant l'inflation américaine jeudi et le coup d'envoi de la saison des résultats.

Après un plus haut à 7460 points dans les premiers échanges, le CAC40 cède actuellement 0.14% à 7439 points et le S&P500 perd 0.3% en préouverture.



Alstom s'adjuge 2.4%, Sanofi 1.1%, Thalès 0.8% et Saint Gobain 0.6% alors que Téléperformance perd 4.2%, STM 2.5%, Cap Gemini et ArcelorMittal 1%.



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle allemande recule de 0.7% (-0.3% le mois dernier) et le taux de chômage retombe à 6.4% en zone euro (6.5% précédemment). Seule la balance commerciale américaine sera publiée à 14h30.



Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit. A très court terme, le sens de sortie des 7400/7460 points pourrait donner quelques indications sur l'orientation à venir.