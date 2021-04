L'enthousiasme domine sur les marchés européens

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes poursuivaient leur avancée mardi au retour d'un long week-end de Pâques, dans un climat d'optimisme porté par de bons indicateurs américains et chinois.

Vers 08H40 GMT, les indices européens commençaient la semaine avec enthousiasme : Paris prenait 0,74%, celle de Londres 1,06%, ainsi que Francfort (+0,85%) et Milan (+0,48%). En Suisse, l'indice vedette SMI accélérait de 0,46%.

A l'ouverture, le Dax a établi un record à 15.311,86 points, dépassant pour la première fois les 15.300 points et de loin le précédent plus haut (15.110,92 jeudi).

Les chiffres de l'emploi américain publiés vendredi ont conduit Wall Street à de nouveaux records sur le Dow Jones et le S&P 500 lundi au retour d'une trêve pascale.

L'Asie était en décalage avec l'enthousiasme européen : à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a lâché 1,3%, victime de prises de bénéfices après trois séances de progression.

En Chine, Shanghai a fini stable, affaiblie par des informations selon lesquelles la banque centrale chinoise a demandé aux investisseurs de ralentir la croissance des prêts pour le reste de l'année, en raison d'inquiétudes sur le possible développement d'une bulle et l'augmentation de la dette.

La Bourse de Hong Kong était quant à elle fermée ce mardi.

La banque centrale chinoise "PBoc a refroidi les ardeurs de l'Asie mais pas de quoi perturber l'Europe", indique Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

"Des indicateurs économiques américains plus solides que prévu et la perspective d'un plan d'infrastructure massif du président américain Joe Biden ont stimulé l'humeur des investisseurs et le marché boursier devrait prolonger ses gains à court terme", explique Milan Cutlovic, analyste marché pour Axi.

Aux Etats-Unis, l'indice ISM du secteur des services a affiché une croissance historiquement élevée et en Chine l'activité dans les services a rebondi en mars après un passage à vide le mois précédent, de quoi réjouir le marché.

Mais les investisseurs pourraient s'inquiéter de la proposition de la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, Janet Yellen, qui a préconisé lundi l'adoption d'un taux d'imposition minimal des entreprises au niveau international.

Le sujet devrait être évoqué mercredi, lors d'une réunion du G20.

Les investisseurs attendent dans la journée les nouvelles prévisions du Fonds monétaire international pour l'économie mondiale.

Air France reçoit de nouvelles aides

Le titre du groupe aérien franco-néerlandais perdait 0,78% à 5,10 euros, après un début de séance très volatile.

L'Etat français sera autorisé à monter à près de 30% du capital d'Air France après la validation mardi par Bruxelles d'un plan d'aide de 4 milliards d'euros à la compagnie aérienne, durement frappée par la crise du Covid-19.

Credit Suisse réduit son dividende

La banque Credit Suisse s'attend à une charge de 4,4 milliards de francs suisses suisses (3,9 milliards d'euros) liée à l'implosion du fonds américain Archegos Capital Management, qui va grever ses résultats du premier trimestre. Le titre se stabilisait (-0,3% à 10,13 francs suisses).

La banque a de plus annoncé qu'elle allait réduire les dividendes proposés pour 2020 et tailler dans les bonus de ses dirigeants.

BP réduit sa dette

Le géant pétrolier BP prenait 2,24% à 296,30 pence après avoir indiqué qu'il réduit sa dette plus vite que prévu à 35 milliards de dollars courant premier trimestre contre près de 39 milliards fin 2020, et dit qu'il va utiliser ses liquidités excédentaires pour des rachats d'actions.

SAP plébiscité par Google

Google a décidé d'abandonner dans les prochaines semaines le logiciel de gestion financière d'Oracle au profit de celui du groupe allemand SAP (+1,57% à 108,46 euros), a confirmé lundi à l'AFP un porte-parole du géant californien.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H20 GMT (10H20 à Paris), les cours du brut repartaient à la hausse mardi après avoir fortement chuté la veille.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin, valait 63,12 dollars à Londres, en hausse de 1,56% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 1,74%, à 59,68 dollars.

Dans le même temps, l'euro cédait 0,06% face au dollar à 1,1807 dollar.

Le bitcoin perdait 0,49% autour de 58.530 dollars.

