Saluant les nouveaux records de Wall Street et les derniers commentaires jugés accommodants de Jerome Powell, le CAC40 reprend des couleurs aujourd'hui, avec une progression actuelle de 1.29% à 7635 points.



Eurofins s'adjuge 3.9%, Société Générale 2.9%, Téléperformance 2.8%, BNP Paribas 2.7% et Edenred 2.6%. Seule Unibail cède 0.2% parmi les composantes de l'indice.



Du côté des statistiques, l'indice Final PMI services est ressorti à 52.8 en zone euro (contre 52.6 le mois dernier) et l'indice PPI recule de 0.2% (-1% précédemment).

La balance commerciale américaine et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30, l'indice Final PMI services à 15h45, l'ISM services et les commandes industrielles à 16h puis les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 fait preuve de volatilité et poursuit ses oscillations au sein de la zone des 7456/7725 points. Il faudra attendre la sortie de ce range pour renouer avec une dynamique affirmée.