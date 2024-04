La bourse de Paris a repris quelques couleurs hier, clôturant en hausse de 0.29% à 8153 points, saluant le léger reflux de l'inflation en zone euro et la croissance plus faible de l'activité des services aux Etats-Unis.



Les prix à la consommation en zone euro ont progressé de 2.4% sur un an (contre 2.6% en février). L'inflation de base (hors alimentation et énergie) ralentit également à 2.9% en mars (contre 3.1% le mois dernier).

Outre-Atlantique, l'ISM services était sous les attentes à 51.4 (52.6 précédemment) et l'enquête ADP a fait état de 184K créations d'emplois dans le secteur privé, après 155K le mois dernier.



Du côté des valeurs, Saint Gobain a gagné 2.29%, Vivendi 2.09%, Société Générale 1.85%, BNP Paribas 1.7% et Edenred 1.46% tandis qu'Unibail a perdu 2.33%, L'Oréal 2.23% et Stellantis 1.79%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, après les propos de Jerome Powell qui a confirmé que la Fed avait le temps d'analyser les données avant d'abaisser ses taux.

Le Dow Jones s'est effrité de 0.11% à 39127 points, le S&P500 a gagné 0.11% à 5211 points et le Nasdaq100 0.21%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sans grand changement aujourd'hui.

Techniquement, comme évoqué dernièrement, le mouvement de consolidation horizontal perdure. Seul l'enfoncement des 8102 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 8058/8013 points.