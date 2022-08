Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris est attendue en petite hausse mercredi, après ses quatre séances de baisse consécutives, restant prudente avant la publication des chiffres d'inflation d'août pour la France et la zone euro.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,40% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, le rebond de la place parisienne n'a pas tenu jusqu'à la clôture (-0,19%) et sur le mois d'août le CAC 40 perd pour l'instant 3,70%.

La Bourse de New York a également enregistré sa troisième séance consécutive de baisse mardi, inquiète du fait que la solidité persistante du marché de l'emploi américain ne pousse la Réserve fédérale (Fed) à être plus sévère dans le relèvement des taux d'intérêt.

Plus la politique monétaire de la Fed sera restrictive et plus le risque de récession augmente dans l'esprit des investisseurs.

En septembre, "elle pourrait bien procéder à une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base, dans le but de faire baisser à nouveau l'inflation", prévient Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Et la même manoeuvre commence à être envisagée concernant la Banque centrale européenne (BCE), "hier, plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la BCE se sont succédé pour appeler à envisager une hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine", rapporte M. Hewson, citant les membres néerlandais et slovène du conseil des gouverneurs.

Les premières estimations de l'inflation en zone euro, en France et en Italie en août seront donc particulièrement scrutées ce mercredi.

En Allemagne la hausse des prix s'est accélérée en août, en raison de la flambée des prix de l'énergie. Mercredi, la Russie a de nouveau stoppé ses livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream pour des travaux d'une durée de trois jours.

Vers la France, Gazprom a annoncé mardi que l'approvisionnement allait être totalement suspendu à partir de jeudi.

afp/ck