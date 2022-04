L'inflation continue de mettre sous pression les marchés

Paris (awp/afp) - Les nouveaux chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis faisaient repartir à la hausse les taux d'intérêt, et mettaient encore la pression sur les marchés actions, tiraillés par les multiples indicateurs et résultats.

A New York, après un bond des indices jeudi, Wall Street évoluait en baisse dans les premiers échanges, plombés par Amazon. Le Nasdaq cédait 0,75%, le Dow Jones 0,50%, le S&P 500 0,98% vers 13H50 GMT.

Les taux d'intérêt sur le marché obligataire repartaient nettement à la hausse, à 2,92% pour l'emprunt à 10 ans américain, contre 2,82% à la clôture la veille, alors que le taux à 30 ans s'approchait de nouveau des 3% (2,974%) vers 13H35 GMT.

Les Bourses européennes, qui avaient ouvert en nette hausse, étaient freinées après la publication d'un ralentissement de la croissance économique de la zone euro. Paris prenait 0,82%, Londres 0,42%, Francfort 1,01% et Milan 0,77%.

Seule l'Asie a puissamment rebondi, après un appel lancé par de hauts responsables chinois pour une "évolution saine" du secteur technologique. Hong Kong a grimpé de 4,01% et Shanghai de 2,42%.

La plupart des indices s'apprêtent à enregistrer une baisse sur le mois d'avril, plombés par une accumulation de risques: le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les confinements sanitaires en Chine, l'inflation galopante et la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Ainsi, l'indicateur PCE, mesure préférée de la Banque centrale américaine (Fed) pour jauger l'inflation a progressé de 6,6% sur un an et de 0,9% sur un mois. C'est un sommet depuis 40 ans.

En France c'est un plus haut atteint depuis 37 ans avec une progression de 4,8% constatée en avril sur un an. Un premier ralentissement a toutefois été constaté dans la hausse des prix en Italie (6,2%). Dans la zone euro, l'inflation s'est maintenue à un niveau inédit en avril, à 7,5% sur un an.

"Si les prix de l'énergie ont cessé d'augmenter récemment, (...) les prix des produits alimentaires ont continué de s'envoler" note Ulrike Kastens, Economiste Europe chez DWS.

Dans le même temps, la croissance dans les pays occidentaux donne des signes de faiblesse.

Après un produit intérieur brut qui a reculé aux Etats-Unis jeudi au premier trimestre, celui de la zone euro a ralenti à 0,2% vendredi, avec l'Italie qui a vu son PIB se contracter et la France qui a vu le sien stagner.

De quoi compliquer la tâche des banques centrales de maîtriser l'inflation sans briser durablement l'activité économique, notamment pour la Réserve fédérale américaine qui se réunit la semaine prochaine.

Inquiétudes pour les géants américains

Google, Meta, Apple, Microsoft et Amazon ont publié cette semaine des chiffres d'affaires toujours impressionnants, mais leurs perspectives n'ont pas ravi les investisseurs.

Amazon a annoncé une perte trimestrielle nette pour la première fois depuis 2015 et son action perdait 11,36%. Apple restait stable après avoir prévenu que les confinements en Chine vont amputer ses recettes du prochain trimestre.

Parmi les autres résultats publiés, la banque Natwest, a vu son bénéfice progresser au premier trimestre, mais les perspectives "sont fortement assombries" par le risque de défaut des ménages selon un analyste. Le titre perdait 3,05%. La banque espagnole BBVA s'envolait elle de 5,69% après ses résultats, et sa compatriote Santander (+2,36%) suivait.

La Chine en soutien

Les valeurs liées à la Chine comme le fonds Prosus (+9,15%), ou les valeurs du luxe (Kering +2,13%, LVMH +1,26%), et la technologie chinoise côtée au Nasdaq avec Alibaba (+9,95%) montaient aussi.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse, l'Allemagne, initialement opposée, commençant à assouplir sa position quant à un éventuel embargo européen sur le pétrole et le gaz russe.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin était en hausse de 1,94% à 109,68 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois gagnait quant à lui 1,12% à 106,54 dollars.

L'euro rebondissait faiblement après six séances consécutives de baisse face au dollar. La monnaie européenne gagnait 0,25% à 1,0525 dollar.

Le bitcoin cédait 2,36% à 38'970 dollars, toujours bloqué sous les 40'000 dollars.

afp/buc