Les places européennes ont débuté cette semaine sur une note positive, profitant du rebond de Wall Street vendredi et des anticipations d’une baisse des taux de la BCE jeudi prochain.

Après avoir perdu 1.26% la semaine passée, le CAC40 s’inscrit actuellement en hausse de 0.45% à 8028 points.

Le S&P500 gagne quant à lui 0.2% en préouverture.



Concernant les statistiques, les indices PMI manufacturiers étaient globalement conformes aux attentes. Il ressort à 47.3 en zone euro (47.4 précédemment).

L’indice Final PMI manufacturier sera dévoilé aux Etats-Unis à 15h45, l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.



Sur le front des valeurs, Carrefour grimpe de 2.9%, STM gagne 2.4%, Téléperformance 1.9% et Kering 1.8%. Sanofi cède en revanche 1.2%, Cap Gemini 0.8%, Dassault Systèmes 0.7% et L’Oréal 0.6%.



En données horaires, le CAC40 reste en phase de reprise technique et conserve un biais haussier au-dessus des 7992 points. Ce dernier devra déborder la zone des 8070 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 8134/8167 points.