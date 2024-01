Après la forte progression de la fin d'année, les places européennes repartent fortement à la baisse pour les premières séances de janvier, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires et du repli de Wall Street hier.

Le CAC40 creuse ses pertes depuis l'ouverture et cède désormais 1.21% à 7439 points, en attendant les minutes de la Fed ce soir à 20h.



Du côté des statistiques, l'ISM manufacturier et l'enquête JOLTS seront publiés à 16h.



Au niveau des valeurs, celles à caractère défensif surnagent. Danone gagne 2.2%, Orange 1.5%, Sanofi 1.3% tandis qu'Alstom cède 6.3%, Téléperformance 3.3%, LVMH 3%, Stellantis 2.7%, Société Générale 2.6% et Renault 2.5%.

En données horaires, la configuration se dégrade. On maintiendra un bais vendeur sous les 7535 points (moyenne mobile à 20 heures) avec les 7414 points comme nouvel objectif. Sous ce niveau, la zone des 7350 points serait alors en ligne de mire.