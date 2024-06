Malgré la perspective d'une nouvelle hausse outre-Atlantique, les places européennes repartent à la baisse ce matin, tandis que la Fed a annoncé hier qu'il n'y aurait qu'une baisse de taux cette année.

Le CAC40 recule actuellement de 0.76% à 7804 points et le S&P500 gagne 0.2% en préouverture.

Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PPI seront publiés à 14h30.

En zone euro, la production industrielle est ressortie en baisse de 0.1% (consensus +0.1% contre +0.5% le mois dernier).



Au niveau des valeurs, Thalès grapille 0.4%. Stellantis perd 2.7%, Saint Gobain et Air Liquide 2%, Engie 1.9%, Edenred 1.8% et Dassault Systèmes 1.7%.



Graphiquement, pas de changement, il faudra attendre la sortie des 7759/7931 points pour plus de visibilité.