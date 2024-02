Au lendemain du statu quo de la Fed et des propos mal accueillis de Jerome Powell, lequel a écarté le scénario d’une baisse des taux en mars, la bourse de Paris évolue en nette baisse, alourdie également par quelques mauvais résultats d’entreprises.

Le CAC40 cède actuellement 0.73% à 7600 points et le S&P500 récupère pour le moment 0.3% en préouverture (-1.61% hier).



Au niveau des valeurs, Dassault Système décroche de 10.8%, BNP Paribas cède 8.2%, Sanofi 2.9%, Société Générale 2.6% et Crédit Agricole 1.6%. A l’opposé, Alstom gagne 1.3%, Schneider Electric et Total 0.9%.



Sur le plan macroéconomique, l’indice Final PMI manufacturier était conforme aux attentes en zone euro à 46.6. L’indice CPI progresse de 2.8% (contre 2.7% attendu et 2.9% le mois dernier).

Cet après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité seront dévoilées à 14h30 aux Etats-Unis, l’indice Final PMI manufacturier à 15h45, l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.

Graphiquement, la configuration se dégrade. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, les 7553 points constitueront le premier objectif baissier, borne haute d'un gap laissé ouvert le 26 janvier.