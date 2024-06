La défiance des investisseurs à l'égard des actions françaises se poursuit et le CAC40 s'enfonce peu à peu dans le rouge depuis l'ouverture. Ce dernier cède 1.73% à 7574 points, perdant ainsi 5.3% depuis le début de la semaine.



Sanofi grappille 0.3%. Parmi les plus forts replis, Société Générale cède 4.6%, Axa 4.5%, Thalès 4.3%, Kering 4.1%, Saint Gobain 4% et Crédit Agricole 3.5%.



Concernant les statistiques, les prix à l'importation seront publiés à 14h30 et l'indice du Michigan à 16h.



Graphiquement, la dynamique demeure clairement négative. L'indice se dirige désormais vers un gap laissé ouvert le 26 janvier dans la zone des 7553/7466 points.