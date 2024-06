CAC 40 : La hausse s'essoufle

Par Le 26 juin 2024 à 11:34Par Laurent Polsinelli Partager Négative sous les 7725 PTS Objectif de cours: 7620 PTS Après un plus haut à 7707 points en début de journée, dans le sillage de Wall Street, le CAC40 a nettement réduit ses gains et s'inscrit désormais en timide hausse de 0.1% à 7671 points.



Eurofins gagne 4.1%, Dassault Systèmes 1%, Schneider Electric 0.9% et Kering 0.7% tandis que Bouygues perd 1.9%, Unibail 1.4%, ArcelorMittal 1.3%, Thalès 1.2% et Renault 1%. Sur le plan macroéconomique, les ventes de logements neufs seront dévoilés à 16h et les stocks pétroliers à 16h30. En données horaires, pas de changement, le CAC40 poursuit ses oscillations au sein de la zone des 7620/7725 points. Cette phase d'indécision pourrait perdurer dans l'attente des statistiques de la fin de semaine et premier tour des élections législatives. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

