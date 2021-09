Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris perdait plus de 2% lundi matin, la nervosité gagnant du terrain face à des incertitudes de court terme sur les plans monétaire et économique, et face aux craintes de contagion du cas chinois Evergrande.

A 9H55, l'indice CAC 40 reculait de 2,21% soit 145,15 points à 6.425,04 points. Vendredi, la cote parisienne avait déjà baissé de 0,79%.

pan/ico/spi