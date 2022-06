La prudence de mise sur les marchés mondiaux

Paris (awp/afp) - Les Bourses se montraient sur la défensive mardi et partaient à la baisse en amont de la réunion de la Banque centrale européenne et de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Chine.

Wall Street a ouvert en repli, vers 13H55 (15H55 HEC) le Dow Jones perdait 0,48%, le S&P 500 0,41% et le Nasdaq 0,43%.

Les places européennes reculaient également. Paris cédait 1,07%, Francfort 1,07% et Milan 1,08%.

Londres résistait mieux (-0,25%). La veille au soir, le Premier ministre Boris Johnson a survécu à un vote de défiance des députés de sa majorité, excédés par des scandales comme les fêtes à Downing Street pendant les confinements.

"La livre a peu réagi" à ce vote, indique Michael Hewson, analyste de CMC Markets, "les marchés sont plus préoccupés par l'orientation de l'économie britannique et les tentatives de la Banque d'Angleterre pour les résoudre".

Les grands rendez-vous de la semaine sont attendus jeudi, avec la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), et vendredi, avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Chine.

"L'inflation reste élevée, ce qui rend presque certaine une nouvelle révision significative à la hausse des projections trimestrielles d'inflation de la BCE", prévoit Konstantin Veit, gérant de portefeuille à Pimco.

"La BCE étant plus préoccupée par la dynamique de l'inflation que par la croissance, nos pensons qu'elle poursuivra le processus de normalisation de la politique monétaire, processus qui a débuté en décembre dernier", a-t-il ajouté.

La BCE devrait préparer le terrain à la sortie de sa politique controversée de taux négatifs, un tournant historique qui va renchérir le crédit, et décider l'arrêt de ses rachats nets de dette, qui ont jusqu'à présent permis de soutenir les marchés avec des liquidités abondantes.

Pour faire face à la flambée des prix, la Réserve américaine (Fed) a pour sa part déjà commencé en mars et elle a été suivie mardi par la banque centrale australienne, qui les a relevé 50 points de base à 0,85%, un niveau plus élevé qu'attendu.

Entre inflation et réduction du soutien des banques centrales, les perspectives économiques sont moroses: la Banque mondiale a abaissé sa prévision de croissance mondiale à +2,9% cette année, bien plus que prévu, et alerte sur les risques d'une "période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée".

Nouvelles inquiétudes dans la distribution

La chaîne de supermarchés Target a prévenu mardi qu'elle allait devoir prendre toute une série de mesures pour réduire les stocks trop importants de certains produits ne trouvant plus preneurs, ce qui va réduire ses marges. Son action chutait de 6,63% à Wall Street et entraînait Walmart (-2,38%) et Costco (-1,86%).

A Londres, Sainsbury perdait 1,80% et Tesco 1,61%.

La chaîne de magasins Khol's bondissait de son côté de 8,12% à 45 dollars, après l'annonce de négociations entamée avec Franchise Group qui propose de racheter Khol's pour 60 euros par action.

Coup dur pour SAS

Le gouvernement suédois a annoncé mardi qu'il ne participerait pas à la nouvelle augmentation de capital de la compagnie aérienne SAS, bien que l'entreprise soit au bord de l'asphyxie financière. Déjà au plus bas, le titre cédait 13,04% à Stockholm.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole restaient hésitants, face à une augmentation de l'offre disponible sur le marché qui reste insuffisante pour répondre à la demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août prenait 0,38% à 120,01 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet perdait 0,11% à 118,35 dollars.

L'euro cédait 0,12% face au billet vert à 1,0682 dollar.

Le yen évoluait quant à lui à des niveaux plus vus depuis vingt ans face au dollar (-0,62% à 132,70 yens pour un dollar) et sept ans face à l'euro (-0,49% à 141,74 yens pour un euro), plombé par la divergence de politique monétaire entre la Banque du Japon et les autres banques centrales.

Le bitcoin perdait 5,82% à 29.610 dollars.

afp/rq