En l'absence de Wall Street, fermée hier pour Juneteenth, la bourse de Paris a de nouveau cédé du terrain hier et clôturé en baisse de 0.77% à 7570 points, dans le sillage des valeurs technologiques et des financières.



STM a cédé 4.62%, Dassault Systèmes 3.1%, Sanofi 1.91%, Eurofins 1.69% et Société Générale 1.6%. Dans le vert, Publicis s'est adjugéee 1.46%, Accor 1.45%, Renault 1.3% et Téléperformance 1.2%.



En attendant la réouverture de New York, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.

La séance sera marquée par la décision de la BNS sur les taux à 9h30, le bulletin de la BCE à 10h puis aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, des permis de construire et des mises en chantier ainsi que de l'indice PhillyFed, avant les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, le rebond apparaît fébrile. Seul le débordement des 7641 points libérerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7686/7700 points dans un premier temps.