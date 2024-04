La bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.01% à 8022 points vendredi dernier, alourdie par les tensions géopolitiques et le repli des valeurs technologiques américaines qui publieront leurs résultats cette semaine.

L'Oréal s'est nettement distinguée après ses trimestriels (+5.04%), Sanofi a gagné 1.95%, Orange 1.64%, Pernod Ricard 0.94% et Crédit Agricole 0.93%.

A l'opposé, Edenred a décroché de 6.88%, Schneider Electric a perdu 3.23%, STM 2.3%, Renault 2.23% et Publicis 1.34%.



Les indices américains ont pour le part terminé en nette baisse, dans le sillage de Nvidia (-10%), Netflix (-9.09%) ou encore AMD (-5.44%), Broadcom (-4.31%) et Meta (-4.13%).

Le Dow Jones s'est adjugé 0.56% à 37986 points tandis que le S&P500 a perdu 0.88% à 4967 points et le Nasdaq100 2.05%.



Le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs ce matin, les contrats Futures suggérant un gain de 0.5% à l'ouverture.



Graphiquement, l'indice parisien devrait tester aujourd'hui la zone des 8060 points. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite de la reprise technique en direction des 8126 points dans un premier temps. Les initiatives pourraient rester limitées en attendant les nombreuses publications de sociétés cette semaine qui donneront le ton.