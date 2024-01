Les places européennes ont clôturé en territoire négatif vendredi pour la compensation, digérant l'éventualité que les premières baisses de taux interviennent plus tard que prévu. Le CAC40 a ainsi terminé en baisse de 0.4% à 7371 points, cédant 1.25% sur l'ensemble de la semaine.



Du côté des valeurs, Téléperformance a gagné 8.61%, Axa 2%, Crédit Agricole 1.07% et Veolia 0.7% tandis que Carrefour a perdu 4.14%, Alstom 3.09%, Thalès 2.53%, Dassault Systèmes 1.74% et Air Liquide 1.21%.



Sur le plan macroéconomique, les ventes de logements existants sont ressorties à 3.78M (contre 3.82M le mois dernier) et l'indice de confiance du Michigan à 78.8 (69.7 précédemment).

Tiré une nouvelle fois par le compartiment des technologiques, les indices américains ont quant à eux clôturé en nette hausse, à l'image du S&P500 qui a signé un nouveau record (1.23% à 4839 points) ainsi que le Dow Jones qui s'est adjugé 1.05% à 37863 points. Le Nasdaq100 a pour sa part engrangé 1.95%.



Le CAC40 devrait donc reprendre sa marche en avant ce matin, les contrats Futures suggérant une hausse initiale de 0.6%.

Graphiquement, le marché parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 7418 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. Au-dessus de cette zone, les 7446 points seraient de nouveau en ligne de mire, voire 7479 points par extension.