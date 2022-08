PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en baisse mardi, les investisseurs optant pour la prudence à la veille de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de juillet.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 19,5 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

Après le dernier rapport sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis, qui a révélé un nombre de créations de postes plus de deux fois supérieur aux prévisions des économistes le mois dernier, les investisseurs attendent la prochaine publication clé du mois, à savoir l'indice des prix à la consommation, mercredi.

Selon un consensus compilé par le Wall Street Journal, les prix à la consommation aux Etats-Unis devraient avoir augmenté de 8,7% sur un an en juillet, après une hausse de 9,1% en juin.

Du côté des entreprises, Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a enregistré une nouvelle forte hausse du trafic de navettes de passagers dans le tunnel sous la Manche en juillet. Le trafic de véhicules de tourisme a progressé de 176% sur un an le mois dernier. Le trafic de camions a pour sa part reculé de 1% sur un an, "en raison notamment des difficultés rencontrées sur les routes britanniques aux abords de Folkestone et Douvres", a expliqué Getlink.

Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal va continuer à faire mieux que ses pairs, tant en matière de résultats financiers que de performance boursière, estiment les analystes de Deutsche Bank, qui ont rehaussé leur objectif de cours pour le groupe de 385 à 400 euros. Deutsche Bank a maintenu sa recommandation "acheter" sur L'Oréal.

La société de biotechnologie Valneva et son partenaire et actionnaire américain Pfizer ont lancé une étude clinique de phase 3 sur leur vaccin expérimental contre la maladie de Lyme.

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a annoncé qu'il ferait l'acquisition de 100% de la société britannique Albumedix auprès d'investisseurs privés pour près de 415 millions de livres sterling (environ 492 millions d'euros).

Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a reçu 401 nouvelles commandes d'avions et livré 46 appareils à 30 clients en juillet.

