PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse lundi, après la publication d'une série d'indicateurs économiques décevants en Chine. Les inquiétudes relatives aux conséquences sur le long terme de la chute du gouvernement en Afghanistan accentuent la prudence.

A 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 47 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG.

Les indicateurs de l'économie chinoise ont progressé à un rythme plus lent en juillet, signe que les inondations importantes qu'a connues le pays et la propagation du variant Delta du coronavirus ont eu davantage de répercussions que prévu sur la deuxième économie mondiale. La production industrielle, les investissements en immobilisations et les ventes de détail ont certes augmenté mais moins que prévu par les économistes.

Du côté des entreprises, Faurecia a annoncé samedi avoir conclu un accord avec les actionnaires familiaux et le conseil d'administration de son concurrent allemand Hella, en vue de son rachat. L'opération prendra la forme d'une offre publique d'achat (OPA) au prix de 60 euros pour chaque action Hella, représentant un prix d'acquisition total de 6,7 milliards d'euros en valeur d'entreprise.

Axa va céder à la banque HSBC ses activités à Singapour pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars, soit 487 millions d'euros.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

August 16, 2021 02:39 ET (06:39 GMT)