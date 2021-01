PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse vendredi, dans le sillage du repli des contrats à terme de Wall Street, après la proposition de plan de relance pour l'économie américaine dévoilée par le président élu, Joe Biden, jeudi soir.

Alors que les marchés d'actions avaient fortement progressé avant l'annonce de ce plan, dont les grandes lignes sont conformes aux attentes, les investisseurs devraient engranger quelques bénéfices vendredi.

A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 10,1 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG.

Joe Biden a présenté un plan de relance de 1.900 milliards de dollars pour aider les Américains à surmonter les répercussions de la pandémie de Covid-19 et injecter plus d'argent dans les campagnes de test et la distribution de vaccins.

Son plan prévoit une série de versements directs de 1.400 dollars par personne à la plupart des ménages, une allocation chômage fédérale de 400 dollars par semaine jusqu'en septembre et des augmentations du crédit d'impôt pour les ménages avec enfants. L'aide aux ménages représente environ la moitié du coût du plan, le reste étant destiné à la distribution de vaccins ainsi qu'aux Etats et collectivités locales.

Ce plan reprend certaines idées précédemment émises par les démocrates du Congrès et pendant la campagne de Joe Biden que les républicains ont rejetées, notamment l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Joe Biden propose également de prolonger jusqu'à la fin septembre le moratoire sur les expulsions et les saisies, qui va actuellement jusqu'à la fin de ce mois.

En France, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi l'instauration d'un couvre-feu à 18h dans l'ensemble du territoire métropolitain, à compter de samedi et pour au moins 15 jours, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Cette mesure n'était jusqu'à présent en vigueur que dans 25 départements.

La situation relative à l'épidémie en France "reste préoccupante", même si elle s'est stabilisée ces derniers jours, a indiqué le Premier ministre au cours d'une conférence de presse. En cas de "dégradation épidémique forte" dans les prochains jours, le gouvernement décidera un nouveau confinement "sans délai", a prévenu Jean Castex.

Dans l'actualité des entreprises, Bouygues Telecom, filiale de Bouygues, a présenté vendredi son plan stratégique "Ambition 2026", devant notamment lui permettre de réaliser un flux de trésorerie disponible de 600 millions d'euros en 2026, représentant deux fois le montant atteint en 2019.

Ipsen a annoncé vendredi avoir mis en évidence la durée d'action prolongée de sa toxine botulique Dysport dans cinq indications thérapeutiques. "Des analyses de données d'études pivotales sur Dysport révèlent qu'une grande proportion des patients n'ont pas eu besoin de retraitement pendant 12 semaines ou plus (16 semaines ou plus pour la spasticité des membres supérieurs chez l'enfant)", a indiqué Ipsen.

Valeo a publié jeudi soir des résultats en forte hausse au titre du second semestre 2020. Selon des données non encore auditées, sa génération de trésorerie disponible a été supérieure à 1,3 milliard d'euros sur la période de juillet à décembre, alors que le groupe visait un free cash-flow supérieur à 600 millions d'euros. La marge brute d'exploitation (Ebitda) a dépassé 13,5% au second semestre, contre un objectif de marge supérieure à 12%.

Vinci a annoncé jeudi que le trafic de passagers de sa filiale aéroportuaire Vinci Airports avait chuté de 76,6% sur un an au quatrième trimestre, avec un total de 13,9 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports du réseau.

Du côté des indicateurs économiques, l'indice des prix à la consommation et les chiffres des créations d'entreprises pour le mois de décembre paraîtront à 8h45, de même que les statistiques de novembre sur la situation budgétaire de l'Etat.

January 15, 2021 02:25 ET (07:25 GMT)