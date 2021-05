PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en baisse jeudi, dans le sillage de Wall Street, qui a clôturé en net recul mercredi en raison de l'accélération de l'inflation en avril aux Etats-Unis.

A 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 cédait 50,8 points, soit 0,8%, selon les données du courtier IG.

La Bourse de New York a été minée mercredi par une inflation plus élevée que prévu en avril aux Etats-Unis, qui a ravivé les tensions sur les rendements obligataires et lourdement pesé sur le compartiment technologique. Les indices Dow Jones et S&P 500 ont accusé leur plus fort recul en trois séances depuis près de sept mois.

"L'inflation reste au premier rang des préoccupations des investisseurs et un répit est peu probable" avant la publication jeudi des prix à la production aux Etats-Unis pour avril, à 14h30 heure de Paris, prévient Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. Il souligne que ces chiffres sont souvent considérés comme l'un des indicateurs avancés de l'évolution des prix en aval de la chaîne d'approvisionnement.

Du côté des entreprises, Danone a bouclé la cession de sa participation d'environ 9,8% au capital du groupe de produits laitiers chinois Mengniu Dairy Company. "L'opération s'est soldée par un produit de cession brut d'un montant de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros", a indiqué la société.

Euronext a annoncé le succès de son émission obligataire de 1,8 milliard d'euros lancée le 29 avril dernier pour compléter le financement du rachat de la Bourse de Milan.

Vinci a indiqué que le trafic dans ses concessions autoroutières se redressait nettement depuis le début de l'année, tandis que la fréquentation de ses aéroports reste en baisse même s'il observe des tendances positives.

CNP Assurances a fait état d'un rebond de son chiffre d'affaires et d'un bénéfice net en légère hausse au premier trimestre, dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire.

La Française des Jeux (FDJ) a annoncé que l'Etat français remettrait les actions complémentaires de l'opérateur de jeux d'argent et de hasard aux actionnaires particuliers détenant des titres acquis à lors de son introduction en Bourse. Le ministre de l'Economie et des Finances s'était engagé à remettre une action complémentaire pour chaque tranche de dix actions acquises par un actionnaire particulier lors de l'introduction en Bourse de La Française des Jeux, à condition qu'elles aient été conservées pendant dix-huit mois à compter du règlement-livraison de l'offre à prix ouvert le 22 novembre 2019.

