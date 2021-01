PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en baisse vendredi, alors que la propagation du coronavirus et les nouvelles restrictions aux déplacements mises en place dans différents pays pèsent sur la confiance des investisseurs.

Vers 8h20, le contrat à terme sur l'indice parisien abandonnait une trentaine de points, soit 0,5%.

L'évolution de la pandémie continue d'inquiéter. "Nous sommes de plus en plus préoccupés par les différentes variante du virus", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Au regard de cette situation, la cheffe de l'exécutif européen a jugé que les déplacements non essentiels devaient être "fortement déconseillés". La France a de son côté décidé d'imposer à partir de dimanche aux voyageurs en provenance d'autres pays européens la présentation d'un test PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ, selon plusieurs médias.

Aux Etats-Unis, le président Joe Biden a promis une mobilisation digne de "temps de guerre" pour lutter contre le Covid-19 et a annoncé que toute personne arrivant par avion d'un autre pays devrait présenter un test négatif à son arrivée et "observer une quarantaine", a rapporté l'AFP.

Du côté de l'actualité des entreprises, Airbus a annoncé jeudi soir que l'augmentation des cadences de production de sa famille de monocouloirs A320 serait plus lente qu'initialement attendu au cours de cette année. Seb a révisé à la hausse son objectif de résultat opérationnel des activités pour 2020, après avoir enregistré une croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre.

Rémy Cointreau a publié vendredi matin un chiffre d'affaires en net rebond au troisième trimestre de son exercice décalé, et a confirmé prévoir une croissance organique de son résultat opérationnel courant (ROC) sur l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera fin mars.

