PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en net repli vendredi, alors que l'ensemble des marchés actions mondiaux sont pénalisés par les inquiétudes entourant les rendements obligataires.

Vers 8h20, l'indice parisien abandonnait plus de quarante points, soit un recul de près de 0,6%, selon les données du courtier IG Markets.

Le décrochage de l'indice parisien devrait s'inscrire dans la continuité du repli des marchés américains, qui ont fortement baissé jeudi, en raison de la hausse des taux obligataires et de la chute des cours du pétrole. L'indice S&P a reculé de 1,5% jeudi.

Alors que la situation sanitaire en Europe reste une source d'inquiétude pour les investisseurs, la France a annoncé jeudi soir de nouvelles mesures de restriction dans 16 départements, avec notamment la fermeture des commerces non essentiels. L'impact de ces nouvelles mesures est évalué à 0,2 point de produit intérieur brut annuel, selon le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire.

La Banque du Japon a par ailleurs légèrement modifié sa politique monétaire en abandonnant vendredi son objectif annuel d'achats de de fonds indexés sur les indices boursiers (ETF). La banque centrale a néanmoins réaffirmé qu'elle était prête à intervenir en effectuant des achats plus importants si nécessaire. La BOJ a également annoncé que ses futurs achats concerneraient uniquement des fonds liés à l'indice Topix de la Bourse de Tokyo, et non plus à l'indice Nikkei. Après cette annonce, l'indice Nikkei a clôturé en recul de 1,4%, tandis que le Topix a gagné 0,2%.

Dans l'actualité des entreprises, Alstom a annoncé jeudi soir avoir remporté un contrat d'environ 650 millions d'euros pour la fourniture de 200 voitures de train périurbain multiniveaux à la société Metra de Chicago. CGG a indiqué vendredi avoir placé avec succès deux souches obligataires venant à échéance en 2027, pour un montant total d'environ 1 milliard d'euros.

March 19, 2021 03:24 ET (07:24 GMT)