PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en net repli vendredi, alors que certains investisseurs délaissent les actions en raison de la forte hausse des rendements obligataires.

A 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 perdait 98 points, soit 1,7%, selon les données du courtier IG.

Malgré les propos rassurants des banquiers centraux américains, qui écartent le scénario d'un dérapage de l'inflation et d'un durcissement de la politique monétaire, la perspective d'un renforcement de l'inflation sous l'effet de la reprise économique pousse les investisseurs à se détourner des obligations d'Etat, ce qui fait monter leurs taux de rendement.

"Il semble que les opérateurs et les investisseurs n'écoutent pas les responsables politiques, et qu'ils n'ont qu'une idée en tête: les taux d'intérêt vont augmenter tôt ou tard. Et ils craignent que la hausse des taux d'intérêt vienne étouffer la reprise économique", explique Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

En France, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi soir le placement de 20 départements, dont ceux de l'Ile-de-France, sous "surveillance renforcée" en raison d'une circulation accrue du coronavirus. Des mesures de confinement local pourront être instaurées dans ces départements à partir du week-end du 6 mars si la situation sanitaire continue de se dégrader, a ajouté Jean Castex au cours d'une conférence de presse.

Du côté des entreprises, Suez a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait rejeté l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia de 18 euros par action et a indiqué vouloir retrouver la croissance organique cette année après avoir accusé une perte en 2020.

Engie s'attend à voir ses résultats croître en 2021, après avoir souffert l'année dernière de la crise sanitaire mondiale. "La performance financière globale en 2021 devrait s'améliorer significativement après une année 2020 impactée par la Covid-19, dans l'hypothèse d'absence de nouvelle mesure de confinement majeur et d'un assouplissement progressif des mesures de restriction au cours de 2021", a indiqué le groupe.

Sopra Steria table sur une reprise de la croissance organique de son chiffre d'affaires en 2021, après un exercice 2020 marqué par la pandémie de coronavirus et la cyberattaque subie par le groupe en octobre dernier.

Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies, détenu à 49,9% par TechnipFMC, a confirmé vendredi l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2021, après avoir réalisé l'an passé des performances conformes à ses prévisions.

Lagardère a publié jeudi des résultats en forte baisse en 2020, pénalisés par la chute des revenus de ses branche Travel Retail. Sa perte nette s'est creusée à 660 millions d'euros sur l'année écoulée, après une perte de 15 millions d'euros en 2019.

Saint-Gobain prévoit une progression de son résultat d'exploitation en 2021, après une année 2020 marquée par un second semestre record. Le groupe a également fait état de l'évolution de sa gouvernance avec la dissociation annoncée des fonctions de président et de directeur général.

Teleperformance table sur une poursuite de sa croissance rentable en 2021, après une année en 2020 au cours de laquelle la société a établi de nouveaux records de croissance malgré l'impact de la crise du Covid-19.

February 26, 2021 02:27 ET (07:27 GMT)