PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en hausse jeudi, porté par des informations encourageantes concernant les répercussions du variant Omicron du coronavirus sur l'économie mondiale.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 39,5 points, soit 0,6%, selon les données du courtier IG.

"Les opérateurs ont commencé à penser qu'Omicron ne freinera la croissance économique qu'à court terme", observe Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

"En outre, la confiance des investisseurs est renforcée par les informations selon lesquelles les doses de rappel des vaccins contre le coronavirus sont susceptibles d'offrir une protection élevée contre le nouveau variant", ainsi que par la réticence apparente des responsables américains à imposer de nouveaux confinements comme ceux de 2020, ajoute l'analyste.

Par ailleurs, les volumes d'échanges devraient continuer à diminuer à l'approche des fêtes. De nombreux marchés internationaux seront fermés vendredi pour Noël, tandis que la Bourse de Paris fermera plus tôt.

Du côté des entreprises, le ministère français des Armées a annoncé mercredi avoir notifié à Airbus un contrat d'un montant de 10 milliards d'euros portant sur la fourniture de 169 hélicoptères aux forces armées françaises. Airbus a indiqué de son côté que le contrat prévoyait le développement de plusieurs prototypes et la livraison d'un premier lot de 30 appareils. Airbus fournira également le système de soutien et de formation et assurera le maintien en condition opérationnelle.

Engie a de son côté annoncé mercredi avoir bouclé la cession de 11,5% du capital de GRTgaz à la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), un véhicule d'investissement détenu par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts, pour un montant de 1,1 milliard d'euros. Engie détient encore 61% du gestionnaire de réseau de transport de gaz à l'issue de cette opération, conformément à l'accord de cession annoncé à la fin juillet. SIG possède désormais près de 39% du capital.

