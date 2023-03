PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en hausse vendredi matin, rassuré par des propos du président de la Réserve fédérale (Fed) d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a affirmé jeudi rester favorable à un relèvement des taux d'intérêt de 25 points de base en mars.

Vers 8h20, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 24,7 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

Raphael Bostic a également estimé que la Fed devait se montrer "prudente" en matière de resserrement monétaire alors que ses hausses de taux de l'an dernier n'ont pas encore fait pleinement sentir leurs effets sur l'économie.

Du côté des entreprises, le groupe de services parapétroliers CGG a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes des analystes pour l'exercice écoulé, grâce à un rebond des ventes de données multiclients et d'équipements au quatrième trimestre. Pour 2023, CGG vise une hausse d'environ 15% à 20% de son chiffre d'affaires des activités et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté des activités comprise entre 39% et 41% du chiffre d'affaires.

CGG a en outre annoncé la nomination de Jérôme Serve au poste de directeur financier en remplacement de Yuri Baidoukov, qui quittera la société le 31 mars.

Le laboratoire pharmaceutique français Ipsen a bouclé son offre publique d'achat (OPA) sur la société américaine de biotechnologie Albireo Pharma.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2023 02:23 ET (07:23 GMT)