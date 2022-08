PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait commencer la séance de jeudi en hausse, mais les investisseurs demeurent prudents avant l'ouverture dans la journée du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, où le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, doit prononcer vendredi un discours très attendu.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 prenait 43,2 points, soit 0,7%, selon les données du courtier IG.

Après une série d'indicateurs américains inférieurs aux attentes, certains investisseurs parient de plus en plus sur un discours plus prudent de Jerome Powell concernant la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed, même s'il devrait conserver un ton restrictif.

Du côté des entreprises, l'autorité britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), a demandé à Veolia d'effectuer trois cessions au Royaume-Uni et en Europe du fait des risques qu'elle a identifiés dans le cadre du rapprochement du groupe de services aux collectivités avec son concurrent Suez.

L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé la vente du centre Westfield Santa Anita en Californie, dont il détenait 49%, pour un montant total de 537,5 millions de dollars.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2022 02:34 ET (06:34 GMT)