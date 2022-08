PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché d'actions parisien devrait ouvrir en hausse vendredi, revigoré par la clôture en nette progression des indices américains jeudi soir et alors que les investisseurs se préparent pour le discours que doit prononcer le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell à 16h00, heure de Paris.

Vers 8h40, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 32,5 points, soit 0,5%, selon les données du courtier IG.

Les investisseurs s'attendent à ce que Jerome Powell "donne de nouvelles orientations lors de son discours à Jackson Hole, dans le Wyoming, vendredi. Cependant, il est possible qu'il transmette plutôt le même message sur la lutte contre l'inflation, mais avec un ton beaucoup plus ferme", prévient Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

Du côté des entreprises, le producteur d'énergies TotalEnergies a indiqué vendredi avoir demandé au groupe russe Novatek des informations concernant les condensats de gaz produits par un champ en Sibérie qu'ils détiennent conjointement et mis en cause dans une polémique concernant l'approvisionnement en kérosène de l'armée russe. Le kérosène issu de ces condensats est "exclusivement exporté hors de Russie" et "n'a pas les certificats nécessaires pour être vendu sur le marché russe", a indiqué Novatek à TotalEnergies, qui souhaite ainsi la fin de cette "polémique sans fondements qui atteint à la réputation de l'entreprise".

