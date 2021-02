PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse vendredi, après une clôture en nette progression à Wall Street à la faveur des signes de reprise de l'économie, les indices S&P 500 et Nasdaq ayant atteint de nouveaux sommets historiques, après l'annonce d'une diminution des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 23 points, soit 0,4%, selon les données du courtier IG.

Les investisseurs seront attentifs vendredi à la publication aux Etats-Unis du rapport sur l'emploi non agricole en janvier, en quête de signes indiquant que la reprise économique se poursuit malgré un nombre élevé de cas de Covid-19 et de nouveaux variants contre lesquels les vaccins existants pourraient être moins efficaces.

En France, le Premier ministre, Jean Castex, a déclaré jeudi soir que la situation sanitaire "ne justifi[ait] pas à ce jour" un nouveau confinement. La circulation du coronavirus n'a pas sensiblement augmenté ces dernières semaines, a expliqué Jean Castex au cours d'une conférence de presse. Le gouvernement se tient cependant prêt à agir en cas de dégradation forte et rapide de la situation épidémique, a ajouté le Premier ministre.

Du côté des entreprises, BNP Paribas a publié vendredi des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes en 2020 et a indiqué s'attendre à renouer avec la croissance cette année à la faveur de la normalisation progressive de la situation sanitaire. Le groupe entend par ailleurs rétablir sa politique de distribution aux actionnaires après l'assouplissement des directives de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de dividendes.

Sanofi a de son côté relevé vendredi son objectif d'économies à l'horizon 2022 et indiqué viser une nouvelle progression de son bénéfice net par action (BNPA) des activités en 2021, après que cet indicateur est ressorti supérieur à ses prévisions en 2020. Sanofi tient en outre sa journée des marchés financiers vendredi.

Vinci s'attend à des résultats 2021 inférieurs à ceux de 2019, après que l'ensemble de ses activités ont souffert de la crise sanitaire en 2020, conduisant à une chute de son bénéfice de plus de 60%. "Compte tenu de ces incertitudes et de l'impact des concessions sur les performances du groupe, les résultats consolidés de Vinci pour 2021 ne peuvent être, aujourd'hui, valablement quantifiés", a expliqué le groupe dans un communiqué. "En tout état de cause, ils ne pourront pas retrouver, dès 2021, leur niveau de 2019", a néanmoins prévenu Vinci.

Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé vendredi que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche avait reculé de 71% en janvier par rapport au même mois de 2020, toujours pénalisé par les restrictions sur les voyages en vigueur au Royaume-Uni et en France, en raison de la crise sanitaire. Le trafic de camions a reculé de 37% sur un an en janvier, lesté notamment par l'adaptation aux nouvelles réglementations administratives des frontières suite au Brexit.

Vallourec a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de ses actions et obligations à l'ouverture des marchés vendredi. Cette demande fait suite à l'obtention par le groupe d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Vallourec avait annoncé mercredi un accord de principe avec une partie de ses créanciers sur sa restructuration financière, qui doit permettre une réduction de moitié de sa dette financière et verra l'entrée au capital de deux nouveaux actionnaires de référence, les fonds Apollo et SVPGlobal.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2021 02:38 ET (07:38 GMT)