PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en nette hausse vendredi, porté par la clôture positive des indices américains, la veille.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice parisien s'adjugeait un peu plus d'une quarantaine de points, selon les données du courtier IG Markets.

"On a pu constater cette semaine que, malgré toutes les inquiétudes concernant un ralentissement en Europe et un retard dans la reprise de l'économie, les baisses des actions européennes ont été assez faibles", souligne Michael Hewson de CMC Capital Markets. "Cela suggère que, malgré les inquiétudes au sujet des valorisations, l'appétit pour les actions est toujours présent, du moins en Europe, malgré l'incertitude liée à la hausse des taux d'infection et à la lenteur du déploiement des vaccins", ajoute-t-il.

L'attention des investisseurs se portera ce vendredi sur la publication de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et sur les chiffres de la confiance des ménages et des entreprises en Italie.

Du côté de l'actualité des entreprises, Rexel a annoncé vendredi que Patrick Berard quitterait ses fonctions de directeur général le 1er septembre prochain, date à laquelle il sera remplacé par Guillaume Texier, qui a passé ses quinze dernières années au sein du producteur de matériaux de construction Saint-Gobain. Capgemini a annoncé le rachat de l'australien RXP services pour un montant non communiqué.

EssilorLuxottica a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue du rachat du réseau de laboratoires américain Walman, pour un montant non dévoilé. Technip Energies et le groupe d'ingénierie et de construction Nipigas ont annoncé de leur côté leur intention de créer une coentreprise afin d'accélérer la transition énergétique en Russie.

March 26, 2021