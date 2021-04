PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse jeudi, dans le sillage d'un nouveau record en clôture de l'indice S&P 500 à New York après la confirmation que la Réserve fédérale (Fed) maintiendrait une politique monétaire accommodante pour accompagner la reprise économique.

A 8h25, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 18,7 points, soit 0,3%, selon les données du courtier IG.

Selon le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire des 16 et 17 mars publié mercredi, les membres de la Fed ont souligné l'amélioration des perspectives économiques aux Etats-Unis, tout en s'accordant sur la nécessité d'accompagner la reprise à travers une politique de taux faibles et de rachats d'actifs soutenus.

Les participants ont estimé que la consommation profiterait des récents plans de relance, ainsi que de la politique monétaire accommodante. La plupart des 18 dirigeants de l'institution s'attendent toutefois à conserver des taux directeurs quasi nuls jusqu'en 2024 et n'envisagent pas de diminuer le montant des rachats obligataires de la Fed.

La reprise de l'économie reste incomplète et inégale et des progrès supplémentaires devront être constatés avant d'envisager un retrait des mesures de soutien adoptées en 2020 face à la crise sanitaire, ont souligné les banquiers centraux.

Du côté des entreprises, Alstom a remporté une première commande de trains à hydrogène en France, passée par SNCF Voyageurs pour le compte des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie. Cette commande d'un montant de près de 190 millions d'euros porte sur 12 trains bi-mode électrique-hydrogène issus de la gamme Coradia d'Alstom.

Neoen a finalisé le financement d'un parc éolien de 404 mégawatts (MW) en Finlande. Le projet de parc de Mutkalampisera, présenté comme le plus grand parc éolien de Finlande, sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et par une dette senior sans recours de 290 millions d'euros accordée par la société de gestion d'actifs allemande MEAG, filiale du groupe Munich Re. L'investissement total dans ce parc éolien, dont la première phase d'entrée en production est prévue fin 2022, est estimé à 478 millions d'euros hors coûts de financement.

Vinci a remporté l'appel d'offres portant sur la concession pour 30 ans de sept aéroports dans le nord du Brésil. Le groupe français a précisé qu'il aurait la charge d'assurer les opérations, la maintenance et la modernisation des terminaux et des pistes, ainsi que de transformer ces aéroports en infrastructures durables.

Quelques semaines après la crise de gouvernance chez Danone qui a abouti au départ de son président-directeur général, Emmanuel Faber, certains actionnaires demandent au conseil d'administration une clarification de la stratégie et des statuts du groupe lors de la prochaine assemblée générale prévue le 29 avril, selon l'avis de convocation publié mercredi. Les sociétés de gestion OFI AM, Mirova et Phitrust, ainsi que les caisses de retraite Ircantec et CAVP entendent questionner chaque administrateur du groupe sur sa vision stratégique "et notamment son avis quant au plan Local First", ainsi que sur le maintien du statut d'"entreprise à mission".

Standard & Poor's a abaissé la note de crédit à long terme de Sodexo de "A-" à "BBB+", soulignant que "les restrictions liées à la pandémie continuent de peser sur les performances" du groupe de restauration collective. La perspective négative associée à la note "reflète le fait qu'il existe toujours une grande incertitude quant au calendrier de la reprise du marché de la restauration", a souligné S&P.

