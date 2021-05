PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en hausse vendredi, dans le sillage du rebond de Wall Street, alors que les investisseurs tentent de tempérer leurs craintes sur l'inflation.

A 8h30, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagnait 34 points, soit 0,5%, selon les données du courtier IG.

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, mettant un terme à trois séances de repli, après la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, revenues à leur plus bas niveau depuis l'éclatement de la crise sanitaire

"Les marchés se raccrochent aux déclarations des responsables de la Fed qui sont prêts à contrecarrer une partie du choc inflationniste, et les données relativement positives sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis ont également contribué à soutenir la tendance", commentent les analystes de Deutsche Bank.

Les marchés asiatiques ont également repris de la hauteur. L'indice Nikkei a gagné 2,3% vendredi tandis que la Bourse de Shanghai avance de 1,6% en fin de séance.

Les investisseurs surveilleront vendredi après-midi la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Ils examineront également les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois d'avril ainsi que l'indice de confiance des ménages de l'université du Michigan pour mai.

Du côté des entreprises, Veolia et Suez doivent signer vendredi leur accord de rapprochement. Cet accord entérinera le compromis trouvé le 11 avril entre les deux groupes, qui prévoit la reprise par Veolia d'un ensemble d'actifs de Suez à l'international et la rétrocession des activités en France à un consortium composé de la Caisse des dépôts et des fonds Ardian et GIP.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2021 02:42 ET (06:42 GMT)