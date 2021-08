PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse mardi et consolider ainsi sa progression de près de 0,9% de la veille, alors que le marché retrouve de l'appétit pour le risque grâce à l'approbation définitive, lundi, du vaccin de Pfizer et de BioNTech par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine.

Vers 8h20, le contrat à terme sur l'indice parisien gagnait un peu plus de 10 points, selon les données du courtier IG Markets.

En Allemagne, l'Office fédérale de la statistique, Destatis, a revu en hausse la croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre, à 1,6% par rapport au premier trimestre, au lieu d'une progression de 1,5% annoncée initialement.

Les investisseurs gardent par ailleurs en ligne de mire la conférence annuelle de Jackson Hole qui débutera jeudi. Dans le cadre de cette réunion, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prononcera vendredi un discours au cours duquel les investisseurs espèrent obtenir davantage d'indications sur la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer à réduire ses rachats d'obligations.

Du côté de l'actualité des entreprises, Stellantis et le spécialiste taiwanais de la sous-traitance électronique Foxconn ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir conclu leur accord créant leur coentreprise commune, Mobile Drive, spécialisée dans les cockpits intelligents. Cette société sera détenue à parts égales par Stellantis et FIH Mobile, filiale de Foxconn, et son équipe de direction sera composée de dirigeants de chaque entreprise.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2021 02:24 ET (06:24 GMT)